خدمات طبية لـ 234 ألف مواطن بمستشفيات المنيا

قامت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتقديم الخدمات الطبية لــ 234 الف و 46 مواطن ، وذلك بالعيادات الخارجية ، واقسام الإستقبال بمستشفيات المنيا

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وصحة المنيا برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 189 الف و 893 مواطن ، وتقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات ، لعدد 44 الف و 153 حالة ، واجراء 6461 عملية جراحية ، و 555 حالة ولادة ، وخدمات غسيل كلوى لعدد 1073 مريضا ، بإجمالى 12744 جلسة غسيل كلوى .

وكذلك تقديم خدمات علاج طبيعى لعدد 1964 مريضا ، بإجمالى 6684 جلسة علاج طبيعى ، وخدمات اشعة عادية لعدد 17751 حالة ، و اشعة تلفزيونية لعدد 3778 حالة ، وأشعة مقطعية لعدد 1561 حالة ، ورسم قلب لعدد 3472 حالة ، و 18 حالة دوبلر، و 7 حالات مناظير ، و 454 ايكو ، و 80 c.arm ، وعمل 36401 تحليل لعدد 14688 مريضا ، وخدمات عناية مركزة لعدد 818 مريضا، بإجمالى 3797 يوم علاج، و تقديم خدمات حضانات لعدد 594 طفلا ، بإجمالى 3243 يوم علاج.