السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

خدمات طبية لـ 234 ألف مواطن بمستشفيات المنيا

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية

قامت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة  الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتقديم الخدمات الطبية لــ 234 الف و 46 مواطن ، وذلك بالعيادات الخارجية ، واقسام الإستقبال بمستشفيات المنيا 

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، وصحة المنيا برئاسة  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة  ، واوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 189 الف  و  893   مواطن ، وتقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال  والطوارئ بالمستشفيات ، لعدد 44   الف و 153 حالة ، واجراء  6461   عملية جراحية  ، و 555 حالة ولادة ، وخدمات غسيل كلوى لعدد   1073 مريضا ، بإجمالى  12744  جلسة غسيل كلوى .

 

وكذلك تقديم خدمات علاج طبيعى لعدد  1964 مريضا  ، بإجمالى  6684  جلسة علاج طبيعى ، وخدمات اشعة عادية لعدد  17751  حالة ، و اشعة تلفزيونية لعدد  3778  حالة ، وأشعة مقطعية لعدد  1561 حالة ، ورسم قلب لعدد 3472   حالة ، و 18  حالة  دوبلر، و  7 حالات  مناظير ، و  454  ايكو  ، و 80   c.arm ، وعمل 36401 تحليل لعدد  14688  مريضا ، وخدمات عناية مركزة لعدد  818 مريضا،   بإجمالى  3797  يوم علاج، و تقديم خدمات  حضانات لعدد  594  طفلا ،  بإجمالى 3243 يوم علاج.

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