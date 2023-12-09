السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

وكيل أول النواب: مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية ستكون غير مسبوقة في الاستحقاقات السابقة

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب

ناشد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بالنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 التى تنطلق غداً وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، معرباً عن ثقته التامة فى أن مشاركة المصريين فى هذه الانتخابات ستكون كبيرة وغير مسبوقة فى كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

txt

نتائج مخيبة للآمال لفرق كأس العالم للأندية قبل أيام من انطلاق البطولة

وقال المستشار أحمد سعد الدين " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين" اليوم : إن الشعب المصرى العظيم على وعى وإدراك كاملين بجميع المخاطر والتحديات التى تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة للأوضاع الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط بسبب الاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية والقدس معرباً عن ثقته التامة فى الشعب المصرى سيبعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنه سيقف صفاً واحداً خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

txt

نتائج مخيبة للآمال لفرق كأس العالم للأندية قبل أيام من انطلاق البطولة

وقال المستشار أحمد سعد الدين : إن المصريين على مدار التاريخ كانت أدوارهم مشرفة وأبهروا العالم كله من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها مؤكداً أن رسالة المصريين للعالم ستؤكد أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية فى أروع صورها وبلد تسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديا والكل يقف صفاً واحداً لخدمة الوطن والمجتمع المصرى.

ووجه المستشار أحمد سعد الدين التحية والتقدير للمصريين بالخارج الذين كانوا على مستوى المسئولية وشاركوا بايجابية كبيرة فى هذه الانتخابات المهمة مؤكداً أن المصريين بالخارج تعددت أدوارهم لدعم ومساندة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها

مواد متعلقة

نتائج مخيبة للآمال لفرق كأس العالم للأندية قبل أيام من انطلاق البطولة

معنى حديث: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا ابْتَلَاهُ» والفرق بين ابتلاء الرضا وابتلاء الغضب

تحرير205 مخالفات لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق

الاتحاد الأوروبي يخصص 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية أولية للفلسطينيين لعام 2024

تعرف على عدة المطلقة في حال انقطاع الحيض الإرضاعي
الجريدة الورقية