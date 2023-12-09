السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رسالة دعم لوزارة الداخلية

دفاع النواب: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تأكيد على تربية جيل لحماية أمن الوطن

إبراهيم المصري ،
إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

أكد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة، وحضور سيادته اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة ، تأكيد علي اهتمام الرئيس بتربية جيل قادر علي حماية أمن الوطن الداخلي.
 

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واضاف المصري في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، ان الرئيس السيسي بعث برسالة الي ابنائه الطلبه المتقدمين للالتحاق باكاديميه الشرطه ، أنه لامحاباة ولامحسوبيه  في الاختيارات وأن المعيار هو الكفاءة واللياقه والجاهزيه ، وان الآمال علي هؤلاء الشباب في الدفاع عن أمن مصر وشعبها ومكافحة الجريمه بكافة صورها.

وبين وكيل دفاع النواب أن زيارة الرئيس السيسي لاكاديميه الشرطة ، هي رسالة دعم لوزارة الداخلية بقيادة الوزير الكفء اللواء محمود توفيق ، والتأكيد ان الشرطه المصريه حصن الأمن والأمان ، وان دورها علي مر العصور الحفاظ علي الدولة المصريه ، وأمنها واستقرارها.

وتقدم اللواء ابراهيم المصري بالشكر والتقدير لوزير الداخلية ولكل قيادات الوزارة بكافة القطاعات والإدارات المختلفه  ، ولقيادة الاكاديميه التي برهنت بحق بأن العدل والمساواة هي أساس اختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق بالاكاديميه وأعلن مبدأ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الاختبارات.


 

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