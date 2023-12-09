السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إيناس السيد تحصل على درع الإبداع في الشعر

إيناس السيد
إيناس السيد

حصلت الزميلة إيناس السيد الصحفية بجريدة الوفد على درع الإبداع فى الشعر من مؤسسة ومجلة النيل والفرات الأدبية والفنية برئاسة مجلس إدارة وتحرير الناقد والشاعر ناجى عبد المنعم عن مجمل أعمالها خلال عام 2023 ولأفضل نص إبداعى تحت عنوان  (عتاب على ليلى)  .

وكانت المجلة قد أقامت المسابقة قبل أسبوعين لاختيار أفضل نص إبداعى وفازت الزميلة حيث تقدم أشعارها فى باب واحة الإبداع تحت إشراف الشاعر والأديب العراقى حسين المطيرى.

وسوف يتم تكريم الزميلة وباقى الفائزين فى حفل سيقام فى قاعة المؤتمرات بالزمالك خلال أيام

الجريدة الورقية