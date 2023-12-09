وزير الرياضة يهنئ محمد حمزه بفضية كأس العالم لسلاح الشيش في اليابان

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تهنئة البطل المصري محمد حمزة، لاعب منتخب مصر للشباب في السلاح، بعد تتويجه بفضية سلاح الشيش في بطولة كأس العالم، والمقامة خلال الفترة من (٧ - ١١) ديسمبر الجاري، بمدينة توكونامي باليابان.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته الكبيرة، بالإنجازات التي يحققها الشباب في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدا أن الوزارة تقف خلف هؤلاء الشباب لتحقيق مزيد من الألقاب والبطولات، من أجل رفع علم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

وقد أثنى وزير الشباب والرياضة على هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف لسجل الرياضة المصرية، مقدماً التهنئة للاتحاد المصري للسلاح علي هذه الإنجازات المتتالية في لعبه السلاح في مختلف المحافل الدولية.



جدير بالذكر أن البطل المصري محمد حمزه استطاع الفوز فى دور ال٦٤ علي بطل المجر ١٥/٦، وفى دور ال٣٢ فاز علي بطل الصين ١٥/٩، وفى دور ال١٦ فاز علي بطل اليابان ١٥/٧، وفى دور ال٨ فاز علي بطل هونج كونج ١٥/٨، وفاز على بطل ايطاليا ادواردو لوبيري 15-13 في قبل النهائي.