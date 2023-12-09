اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. فرصة للتأكيد على رفض تلك الظاهرة

اليوم الدولي لمكافحة الفساد.. يحتفي العالم في التاسع من ديسمبر كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك للتأكيد على رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات التي تمس المجتمعات والإقتصاديات والتي تتأثر بها كافة الدول.

والفساد هو ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان، فهو يقوض المؤسسات الديمقراطية ويبطئ التنمية الاقتصادية ويساهم في عدم الاستقرار الحكومي.

وفي أكتوبر عام 2003، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005 م.

وقد انضمت مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2004، وفي عام 2014 انضمت للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وفي 2017 انضمت مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، بعد تصديق وموافقة البرلمان.

ويأتي شعار اليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2023 هو" نحو عالم متحد ضد الفساد".

ويستهدف الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لعام 2023 تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية والتصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، وأن التعاون ومشاركة هما ما يمكنا الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة.

كما أن هناك دور للدول وللمسؤولين الحكوميين وللموظفين المدنيين ولموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص وللمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد.