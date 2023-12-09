رفع حالة الطوارئ بـ الإسكندرية استعدادا للانتخابات الرئاسية

ساعات قليلة تفصلنا وينطلق مارثون للانتخابات الرئاسية 2024، صباح غدا الاحد، وذلك لاختيار رئيس الجمهورية، من بين 4 مرشحين وهم:-

عبدالفتاح السيسي.

عبدالسند يمامة.

فريد زهران.

حازم عمر.

وتستعد محافظة الاسكندرية على قدم وساق استعدادا للعرس الانتخابى ،قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بـ 9 مستشفيات حكومية بنطاق المحافظة، لاستقبال أى طوارئ خلال أيام إجراء الانتخابات الرئاسية 2024.

واعلن اللواء الشريف أنه وجه مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمسؤولين كل فى نطاق موقعه، لإجراء مراجعة دقيقة لموقف 21 مستشفى آخر فى نطاق المحافظة، تحسبًا للاحتياج إليه حال وقوع أى طارئ، علاوة على رفع درجة الاستعداد القصوى بمرفق الإسعاف وتوفير 77 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة بشكل متكافئ على المقار الانتخابية.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم تدبير 23 وحدة ديزل متنقل كمصدر تغذية بديل للتيار الكهربى حال انقطاع الكهرباء، إلى جانب تجهيز جميع المقار الانتخابية وتزويدها بكامل الدعم اللوجيستى، والتشديد على الالتزام التام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وإقامة الشوادر وساحات الانتظار أمام اللجان الانتخابية مع مراعاة التقلبات الجوية.

وشدد «الشريف» على توفير مقاعد ومظلات باللجان ووسائل تهوية مناسبة، ورفع كفاءة الشوارع بمحيط المقار الانتخابية وتكثيف أعمال الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات، وتجهيز مقرات المبيت لقوات تأمين الانتخابات الرئاسية وتزويدها بالأثاث ومصادر التهوية والإضاءة المناسبة وتوفير أماكن مؤمنة للصناديق.

يشار إلى أن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مركزا ومقرا انتخابيا واللجان الفرعية 533 لجنة، بالإضافة إلى لجان الوافدين وتبلغ 36 لجنة.