السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: الجيش الروسي ينشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود وأخرى في بحر آزوف

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، صباح اليوم السبت، أن "الجيش الروسي نشر سفينتين حربيتين في مهمات قتالية في البحر الأسود، وأخرى في بحر آزوف، من دون حاملات صواريخ من طراز (كروز)".

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أوكرانيا: الجيش الروسي ينشر سفينة حربية في بحر آزوف والبحر الأسود

وذكرت القوات البحرية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن "الجيش الروسي لا يزال يحتفظ في البحر الأبيض المتوسط بأربع سفن، بما في ذلك حاملتا صواريخ من طراز كروز مع إطلاق صواريخ بما يصل إلى 16 صاروخًا".

وأشار البيان إلى أنه "بشكل عام لا تزال هناك 80 سفينة روسية مختلفة في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا في الوقت الحالي".

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