تشكيل آرسنال المتوقع لصدام أستون فيلا اليوم بالدوري الإنجليزي

ساعات قليلة تفصلنا عن ملحمة كروية مرتقبة تجمع بين فريقي آرسنال و نظيره أستون فيلا، في المباراة التي يحتضنها ملعب "فيلا بارك" ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام أستون فيلا

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: جاكوب كيويور- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- مارتن أوديجارد

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا.

موعد مباراة آرسنال وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آرسنال وأستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولي حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث المباراة.

آرسنال وأستون فيلا يبحثان عن مواصلة الإنتصارات

يخوض فريق أرسنال لقاء اليوم وهو منتشي بالفوز على حساب فريق لوتون تاون بالجولة الماضية، برباعية مقابل ثلاث أهداف في الوقت القاتل بعدما كان متأخرًا في النتيجة بثلاثية مقابل هدفين.

بينما يأمل فريق أستون فيلا في إحداث مفاجأة ثانية، بعدما حقق الأولى على حساب مانشستر سيتي بالفوز عليه في الجولة الماضية بهدف نظيف.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة، أي بفارق 4 نقاط فقط عن أرسنال المتصدر.