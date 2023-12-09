خلي بالك من الردار.. المرور يحرر 10 آلاف مخالفة خلال يوم

وجهت الإدارة العامة للمرور، بتكثيف الحملات على الطرق السريعة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وحققت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، النتائج الإجابية التالية: ضبط 10185مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ويأتي ذلك في ضوء نهج وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وكانت وزارة الداخلية قد أهابت المواطنين مالكي السيارات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه للوحدات المرورية التابع لها لتركيب الملصق الالكتروني، حيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونية على المخالفين.

لجنة مرور

وفي حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني

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ولتطبيق القانون على المخالفين، سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ما يزيد عن 3127 رخص سيارات؛ لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

التهرب الضريبي

ولمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي من جانب أصحاب السيارات والتصدي لها وضع القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد العديد من الضوابط لمواجهة الظاهرة .



ونص القانون على أنه تلتزم أقسام المرور بالامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد سداد الضريبة واجبة الأداء على النموذج المعد لهذا الغرض.



وطبقا للقانون يلتزم كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ الاستغلال.

كما تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطلب المصلحة تقديمه من مستندات.