السبت 09 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تونس والجزائر تبحثان سبل دعم التعاون في المجال الصحي وصناعة الأدوية

تونس والجزائر
تونس والجزائر

بحث رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني، مع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني بالجزائر علي عون، سبل دعم التعاون فى المجال الصحي وصناعة الأدوية. 

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تونس ورومانيا تبحثان التعاون في المجال الأمني والهجرة

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تونس تفرض رسوماً جمركية على سلع تركية ضمن مراجعة لاتفاقية التجارة

وذكرت رئاسة الحكومة التونسية ـ فى بيان اليوم ـ أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء عمق العلاقات التونسية الجزائرية التي تترجمها الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين.

من جهته، عد وزير الصناعة الجزائري أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية التي انعقدت بالجزائر يومي 3 و 4 من أكتوبر الماضي، مؤكدا أنه يتم التنسيق حاليا بشأن تفعيل مشاريع تعاون مشترك في مجال الصناعات الدوائية.

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