الوطنية للانتخابات: نثق في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المصريين بالخارج أثبتوا أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط، لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بُعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن.

أضاف “بدوي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، عرضته قناة إكسترا نيوز: "غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ، وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج، وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست المقبلة".

الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر

قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، استعرضت فضائية "اكسترانيوز"، خلال السطور التالية، طرق التصويت الانتخابية قبل ساعات من بدء الانتخابات الرئاسية التى تنطلق غدًا الأحد ولمدة 3 أيام.

ويبدأ تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ غدًا الأحد، ويستمر التصويت أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجاري من ٩ صباحًا إلي ٩ مساءً، ويبدا الاقتراع بإدلاء برئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بأصواتهم.

كشوف الناخبين

يسمح لمندوبي المرشحين حال قيدهم بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة بالتصويت، والسماح للناخبين بالدخول للإدلاء بأصواتهم بأولوية الحضور، كما يحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقًا لعدد كبائن الاقتراع.

كما يتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع بطاقة الرقم القومي، كما يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري علي أصابع الناخب قبل التصويت.