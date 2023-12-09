أسعار الدواجن.. حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت وذلك في ضوء ما يشهده السوق المصري من تداعيات بسبب الصراعات الدولية التي تُلقي بظلالها على الاسعار.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدواجن في الأسواق اليوم:

بلغ سعر الدواجن البيضاء ما بين 68 و65 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الدواجن البلدي ما بين 115 و129 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و95 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكتكوت الابيض ما بين 24 و25 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو 16 جنيهًا.