السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن.. حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدواجن في الأسواق اليوم السبت وذلك في ضوء ما يشهده السوق المصري من تداعيات بسبب الصراعات الدولية التي تُلقي بظلالها على الاسعار.

txt

أسعار الدواجن اليوم الجمعة من أرض المزرعة.. الفراخ البيضاء بكام

txt

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 8 ديسمبر بالفيوم

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدواجن في الأسواق اليوم:

بلغ سعر الدواجن البيضاء ما بين 68 و65 جنيهًا للكيلو. 

ووصل سعر الدواجن البلدي ما بين 115 و129 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الدواجن الساسو ما بين 85 و95 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الكتكوت الابيض ما بين 24 و25 جنيهًا.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو 16 جنيهًا.

مواد متعلقة

إنخفاض أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر بالفيوم

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأربعاء 29 نوفمبر بالفيوم

الكيلو بـ120 جنيهًا.. تعرف على أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم29 نوفمبر2023

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الجمعة 24 نوفمبر بالفيوم

67جنيها كيلو الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

إرتفاع أسعار الدواجن بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء
الجريدة الورقية