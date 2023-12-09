السبت 09 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج أثبتوا للعالم كيف يكون الانتماء للوطن

تصويت المصريين بالخارج
تصويت المصريين بالخارج

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ صورة إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات أبلغ من أي كلام، وأثبتوا أنّهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بُعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن.

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حازم بدوي: مصر الدولة الوحيدة التي تُجري الانتخابات بإشراف قضائي كامل

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وصول جميع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية إلى محافظاتهم

غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر

وأضاف “بدوي”، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر.. وكلي ثقة في وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، لاستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج، وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الستة المقبلة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه جار الآن تسلم القضاة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.

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