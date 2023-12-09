الوطنية للانتخابات: المصريون بالخارج أثبتوا للعالم كيف يكون الانتماء للوطن

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ صورة إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات أبلغ من أي كلام، وأثبتوا أنّهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بُعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن.

غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر

وأضاف “بدوي”، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر.. وكلي ثقة في وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، لاستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج، وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الستة المقبلة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت عن وصول جميع القضاة المشرفين على العملية الانتخابية لمحافظاتهم.

وأضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه جار الآن تسلم القضاة أوراق العملية الانتخابية من رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.