رفع 680 طن قمامة ومخلفات صلبة بمدينة المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة بنطاق المنطقة المركزية بشرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيها بمشاركة معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة.

هذا وقد اوضح "مختار" انه تم رفع 540 طن قمامه و 80 طن اتربه و 60 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية وذلك بمشاركة 15وحدة محلية شملت مراكز ومدن ميت غمر واجاوالمنصوره والسنلاوين وبني عبيد وتمي الامديد وشربين و بلقاس ومنيه النصر وميت سلسيل وحي شرق حي غرب المنصورة بالاضافة لمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل.

ومن جانبه اوضح ، محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة استمرت في مباشرة اعمالها بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه مضيفا انه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة و محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ اعمال رفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي بنطاق المنطقة المركزية حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق موضحا ان العمل بالحملة استمر باشراف نواب رؤساء المراكز المشار اليها.

وتم تكثيف النظافة العامة بمحيط لجان الانتخابات بنطاق شرق وغرب مدينة المنصورة وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وعبد السلام عارف وسعد زغلول و قناه السويس و الطريق السريع ونزله كوبري سندوب وتم تقليم الأشجار بمحيط المدارس وتم رفع كفاءه النظافة العامة بشوارع الجمهورية والمشاية والمجزر و سندوب والجلاء و الترعة وأحمد ماهر والنخلة وبورسعيد و عزام وسوق ستوتة والعبور و الطريق السريع و مبارك وابو الليل والهدي والنور و مشغل و الدراسات وعبده معروف و الامام محمد عبده و مساكن الشناوى و عزبه الصفيح والهاويس و طريق ترعه المنصوريه و رشاح جديله و جديله و سعد الشربيني و فخر الدين خالد و احمد الحسيني وابن زيد والزعفران وتوشكي ونزله سندوب.

وفي ذات السياق استمرت جهود وانشطة رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن وقد " مختار" تابع جهود رئاسة مدينة باشراف ومتابعة الاستاذ احمد حمدي رئيس المدينة..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق المحافظة .