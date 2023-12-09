السبت 09 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث: دولة الاحتلال فاشلة في تحقيق أي نتائج على الأرض رغم جرائمها

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور أحمد ماهر باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي فاشلة في تحقيق أي نتائج على الأرض رغم جرائمها، متوقعا ألا تنجح حتى نهاية المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لها، وهي نهاية العام. 

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ممارسة المزيد من الضغوط على الفلسطنيين

وأضاف "ماهر"، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ دولة الاحتلال تزيد المجازر وتمارس المزيد من الضغوط على الفلسطنيين لدفعهم تجاه الجنوب وحدودنا، مشددًا على أن دولة الاحتلال لن تنجح في تحقيق أي نتائج على الأرض. 

دولة الاحتلال

وتابع باحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أنّ دولة الاحتلال حاولت تحرير جندي أسير، وفشلت في ذلك، حتى أن الجندي لقى مصرعه، وأصيب جنديين إثنين إصابات بالغة، مشيرًا إلى أن تسريبا ظهر بالأمس جاء فيه أن أهالي الأسرى في حالة انفعال وغضب بسبب خوفهم على أبنائهم، وقالوا لبنيامين نتنياهو إنه فشل في التعامل مع الملف. 
 

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