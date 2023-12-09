السبت 09 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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باحث: مصر تستحق الشكر على موقفها من التهجير (شاهد)

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، إنّ دولة الاحتلال تضبط حركة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بما يخدم سياسته في التهجير منذ 8 أكتوبر، مشيرًا إلى أن الموقف المصري إزاء التهجير مهم وتُشكر عليه.

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التهجير القسري

وأضاف "عوض"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ العدو يتبع طريقتين في التهجير، التهجير القسري بالطائرات والدبابات وتفجير المنازل ومراكز الإيواء والمستشفيات، أما الطريقة الثانية هي التهجير الطوعي عبر تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة حتى يضطر الفلسطينيون إلى اختيار الهجرة الطوعية. 

دولة الاحتلال

وتابع رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة القدس، أنّ هناك طريقة ثالثة تستخدمها دولة الاحتلال لإغراء الفلسطينيين بمساعدة أمريكا، عبر العمل على إغراء أو إجبار أطراف عربية وغير عربية بمساعدة أمريكا وأطراف دولية أخرى على استقبال الفلسطينيين من قطاع غزة بعد تهجيرهم، مواصلا: "ما يحدث في فلسطين معقد أكثر مما نشاهد، حيث يوجه العدوان حركة الفلسطينيين نحو معبر رفح، وعلى المستوى السياسي، حيث إن هناك إغراء مالي وسياسي، وفكرة الطرد والإحلال لم تغادر الصهيونية حتى اللحظة".
 

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