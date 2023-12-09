حياة كريمة تطلق مبادرة "أنت الحياة" لتقديم خدماتها بسفاجا

شهد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، إنطلاق مبادرة «أنت الحياة» التابعة لمؤسسة حياة كريمة في سفاجا، أكبر قافلة إنسانية توعوية تشهدها المدينة بالتعاون مع 11 وزارة ومؤسسة لخدمة المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أن قافلة مؤسسة حياة كريمة شملت قافلة طبية تضم تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال وتنظيم الأسرة والجلدية مع إحالة المرضي للمستشفيات حال احتياجهم لذلك بالإضافة إلى ندوات ومؤتمرات توعية وورش ترفيه.

وذلك بحضور كلا من وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر والتضامن والشباب والرياضة وجميع القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمع المدني وأهالي المدينة.



وأضاف شعبان أن المبادرة تستمرعلى مدار عدة أيام تقدمز خدماتها وأنشطتها المتنوعة، من تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

والأنشطة الخاصة بالطفل و تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة“ مصر تقرأ "، ذلك فضلا عما تقدمه مبادرة" أتكلم نسمعك "من الدعم النفسي.