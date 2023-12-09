السيطرة على حريق اندلع بمخزن لتعبئة الزيوت المهدرجة بسوهاج

شهد قسم أول سوهاج إندلاع حريق بمخزن لتعبئة الزيوت المهدرجة بسبب تطاير الشرر على بعض مخلفات الزيوت والشحوم بغرفتين أثناء القيام بعمل إجراءات صيانة ولحام بعض المواسير وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة دون حدوث إصابات بشرية .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بنشوب حريق جزئي بمخزن لتعبئة الزيوت المهدرجة [ خاص ] دائرة القسم .





إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بغرفتين بالطابق الثاني بهما بعض مخلفات الزيوت والشحوم القديمة داخل المخزن المكون من عدد " 6 " طوابق ملك "وائل . م . ع . م" 51 سنة ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك المخزن قرر بمضمون ما سبق وأضاف أن سبب الحريق تطاير الشرر على بعض مخلفات الزيوت والشحوم بالغرفتين أثناء القيام بعمل إجراءات صيانة ولحام بعض المواسير ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهه الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .