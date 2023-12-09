صاحب محل بقالة يشرع في إنهاء حياة تباع بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي تباع في العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز سوهاج مصابًا بطلق ناري بالجانب الأيسر تعدى عليه صاحب محل بقالة بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته بسبب خلافات على ترك سيارة المتهم أمام منزل المجني عليه وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة سوهاج من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "خالد . ح . ع . ج" 27 سنة تباع ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالجانب الأيسر .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والدته "حمدية . ز . س . ا" 50 سنة عاملة ومقيمة بذات الناحية إتهمت "السيد . ف . ا . ع" 23 سنة صاحب محل بقالة ومقيم دائرة المركز بالتعدي علي نجلها المذكور وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما أدى لإصابته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المتهم بترك سيارته أمام محل البقالة خاصته بمدخل العقار سكن المصاب .





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد روسي محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .