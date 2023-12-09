30 رحلة طيران دولية تصل مدينة مرسي علم

تستقبل مدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الاحمر، اليوم 30 رحلة طيران دولية تضم 15 رحلة من بولندا، و3 رحلات من التشيك، و3 رحلات من المانيا، و5 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانياو، رحلة من سلوفاكيا، وبلجيكا.

كما يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم .

يأتي ذلك ضمن 83 رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوروبية مختلفة من التشيك وإيطاليا وبولندا وهى الأكثر وصولًا وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا، والنمسا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والمجر، بجانب الرحلات السياحية الداخلية التى تصل من المطارات المصرية بدءًا من اليوم السبت وحتى يوم الجمعة المقبل.