ليفربول وكريستال بالاس.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع

يستعد ليفربول بقيادة مدربه الالماني يورجن كلوب لخوض مواجهة جديدة في الدوري الإنجليزي عندما يواجه كريستال بالاس لحساب الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة ويفصله نقطتين فقط عن أرسنال صاحب الصدارة.

ويأمل ليفربول في تحقيق الانتصار على كريستال بالاس مع تعثر أرسنال الذي يخوض مواجهة أخرى مع أستون فيلا خارج ملعبه للانقضاض على صدارة البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس

تنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسيعلق خليل البلوشي على أحداث مباراة اليوم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالا

ويفتقد ليفربول خدمات جويل ماتيب وديوجو جوتا للإصابة، في حين أن الفريق تلقى خبرًا سارًا بتعافي الحارس أليسون بيكر وإمكانية مشاركته اليوم.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: جرافنبرخ، واتارو إندو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، نونيز، لويس دياز.