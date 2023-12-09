شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب وسط جماهير الأهلي، بعدما تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع نظيره شباب بلوزداد بدون أهداف، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأكد كولر على أن الفريق قدم مباراة جيدة لكنه غير راضي عن النتيجة أمام بلوزداد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل خوض بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق الثلاثاء المقبل، وستكون أول مباراة للأهلي أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة ونظيره أوكلاند سيتي.

وكان فريق اتحاد جدة السعودي قد تلقى موجعة وقوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية،

حيث أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها المدافع لويز فيليبي لإصابة، مما يجعله يغيب عن المباريات ل 6 أسابيع مقبلة.

بهذه الإصابة تأكد غياب فيليبي عن بطولة كأس العالم للأندية، حيث يواجه فريقه الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي في أول المواجهات.

وشدد الفريق السعودي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن كشف الفحوصات الطبية التي أجراها لويز عن إصابة اللاعب بتمزق عضلي، مما يجعله يحتاج لعلاج تأهيلي لمدة 6 أسابيع.