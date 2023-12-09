أوتافيو يسجل أرقاما مميزة في رباعية النصر أمام الرياض

قدم أوتافيو إديميلسون لاعب نادي النصر، أرقاما مميزة خلال مواجهة الرياض واستطاع المساهمة في انتصار فريقه برباعية مقابل هدف، في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي.

وسجل أوتافيو هدفا في رباعية النصر في شباك الرياض بجانب المستوى المميز الذي قدمه ليحصد على تقييم 8.5 متفوقا على زميله بالفريق كريستيانو رونالدو، والذي حصل على تقييم 8.3 وفقا لموقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات المتعلقة بكرة القدم.

أرقام أوتافيو في مباراة النصر والرياض

سجل : 1 هدف

التمريرات الصحيحة: 41

التمريرات الطولية: 4

دقة التمريرات: 80%

محاولات ناجحة: 1

قطع الكرة: 8

فقدان الكرة: 13