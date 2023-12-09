السبت 09 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أوتافيو يسجل أرقاما مميزة في رباعية النصر أمام الرياض

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم  أوتافيو إديميلسون لاعب نادي النصر، أرقاما مميزة خلال مواجهة الرياض واستطاع المساهمة في انتصار فريقه برباعية مقابل هدف، في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي.

txt

مدرب النصر: صححنا أخطاء الديربي ونلاحق الهلال على الصدارة

وسجل أوتافيو هدفا في رباعية النصر في شباك الرياض بجانب المستوى المميز الذي قدمه ليحصد على  تقييم 8.5 متفوقا على زميله بالفريق كريستيانو رونالدو، والذي حصل على تقييم 8.3 وفقا لموقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات المتعلقة بكرة القدم.

أرقام أوتافيو في مباراة النصر والرياض

سجل : 1 هدف

التمريرات الصحيحة: 41

التمريرات الطولية: 4

دقة التمريرات: 80%

محاولات ناجحة: 1

قطع الكرة: 8

فقدان الكرة: 13

مواد متعلقة

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بورنموث
الجريدة الورقية