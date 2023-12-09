موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث بالدوري الإنجليزي

يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية لمواجهة قوية ومثيرة تجمع مانشستر يونايتد بنظيره بورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.



ويبحث إيريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز خلال مواجهة بورنموث، بعد الفوز على نظيره تشيلسي في الجولة الماضية، بعد الخسارة نيوكاسل بهدف نظيف، والتعادل أمام غلطة سراء بنتيجة 3/3.

ويأمل تين هاج في مواصل تقديم المستويات القوية، وذلك للاستمرار في تصحيح مسار الفريق، بعد النتائج السلبية التي عاني خلالها منذ بداية الموسم الجاري.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد وبورنموث في الخامسة من مساء اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبورنموث

تُنقل مباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ سنوات كثيرة ماضية.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 27، بينما يأتي بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.