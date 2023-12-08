4 تمارين تخفف من ألم الظهر وانحناءه

سواء كنت تعتاد حمل حقيبة ظهر ثقيلة أو تجلس لفترات طويلة على كرسي المكتب، فإن وضع تحدب الظهر هو جزء من الحياة العصرية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن لعدة تمارين رياضية سهلة أن تعدل من شكل الظهر وتقضي على الألم المرافق لتحدبه.

وأوضح الدكتور دان جينادر، أخصائي العلاج الطبيعي المتخصص في الإصابات الرياضية أن الخطوة الأولى هي العثور على "مكان مريح للاستلقاء على بطنك"، ويضيف أن توصياته تستند إلى تقنية تسمى طريقة ماكنزي.

التمرين الأول

وقال في مقطع نُشر على حسابه على TikTok، حيث لديه ما يقرب من مليون متابع: "والاستلقاء على بطنك يتيح لك تأدية التمارين بطريقة صحيحة بالضبط، والوضع الثاني هو إسناد نفسك على مرفقيك للقيام ببعض "التمديد الإضافي" يليه تمرين ضغط صغير، مع إبقاء ساقيك على الأرض.

التمرين الثاني

وأضاف الدكتور جينادر: "استلقي على ظهرك، وخذ ركبتيك وانزلهما إلى جانب واحد حتى تشعر بتمدد لطيف ثم انتظر حوالي ثانية وكرر على الجانب الآخر وكرر حوالي 10 أو 20 مرة.

التمرين الثالث

هو ما يسميه الدكتور جينادر "انزلاقات العصب الوركي"، وتنجم العديد من أشكال آلام الظهر عن الضغط الزائد على العصب الوركي، الذي يمتد من أسفل الظهر عبر الوركين والأرداف وأسفل كل ساق.

يمكن أن يسبب الضغط على العصب، الناتج عادة عن الإصابة، التهابًا وألمًا وأحيانًا تنميلًا في الساق.

وتهدف الانزلاقات الوركية إلى تخفيف الضغط على العصب وتتضمن ثني الساق نحو السقف أثناء الاستلقاء على ظهرك، مع شبك اليدين حول الجزء الخلفي من الركبة.

التمرين الرابع

وأخيرًا، فإن تمديد الظهر عن طريق دفع الحوض للأعلى مع ثني الركبتين وتثبيت القدمين سيساعد أيضًا في التخلص من أي إجهاد أو أعصاب محاصرة.

إذا لم يخف الألم خلال ثلاثة أيام، ينصح الدكتور جينادر بطلب المساعدة الطبية.