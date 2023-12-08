TikTok يضيف أدوات تصفية التعليقات للتعامل مع محتوى حرب فلسطين

تواجه TikTok التابعة لشركة ByteDance وقتًا عصيبًا بشأن تعاملها مع محتوى الحرب بين إسرائيل وحماس وخطاب الكراهية المرتبط بها، لكنها تكثف الآن بعض المبادرات الجديدة. من ناحية الإشراف، تطرح المنصة الاجتماعية أدوات جديدة لتصفية التعليقات، وأبرزها هو "وضع العناية بالتعليقات"، والذي من المفترض أن يقوم تلقائيًا بتصفية التعليقات التي تعتبر مشابهة للتعليقات التي تم الإبلاغ عنها أو حذفها مسبقًا من قبل منشئ المحتوى. تساعد ميزة جديدة أخرى على إلغاء التعليقات التي قدمتها الحسابات غير الموجودة في قائمة المتابعين أو المتابعين لمنشئ المحتوى. تهدف الشركة إلى زيادة وعي المستخدمين الجدد بهذه الأدوات من خلال توجيه رسالة بعد تحميل أول فيديو لهم، وعلى المدى الطويل، ستقوم بإعداد برنامج اختبار تجريبي للمنتج للحصول على تعليقات مباشرة من المبدعين.

أنشأت TikTok أيضًا فريق عمل جديد لمكافحة الكراهية والتمييز، على أمل اكتشاف معاداة السامية وكراهية الإسلام واتجاهات الكراهية الأخرى بشكل استباقي قبل أن تخرج عن السيطرة. سيعمل الفريق مع خبراء على تحسين تدريب المشرفين لمعالجة خطاب الكراهية بشكل أفضل، وسيقوم بتوسيع مجتمعات منشئي المحتوى المُدارة لتشمل المجتمعات اليهودية بالإضافة إلى المجتمعات الأخرى المشتركة بين الأديان، بالإضافة إلى API وLGBTQ+، في العام المقبل.

وأضافت المعلومات أن TikTok تخطط لتوسيع الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات البحثية الخاصة بها لمجموعات المجتمع المدني – كما طلبت أمثال رابطة مكافحة التشهير لسنوات، على ما يبدو – حتى يتمكنوا من فهم أنواع المحتوى المنتشر على TikTok بشكل أفضل. ويأتي هذا في تناقض صارخ مع الطريقة التي قامت بها X - حسنًا، Elon Musk، في الغالب - بتقييد وصول الباحثين في وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصتها، بينما تستمر في إنكار ارتكاب أي مخالفات بشأن اتهامات بالمحتوى المعادي للسامية.

في حين أن جهود TikTok المكثفة قد لا تقنع أولئك الذين ما زالوا يتهمون خوارزميتها بالتحيز، فقد استمرت المنصة على الأقل في إزالة كمية مذهلة من المحتوى المسيء. بلغ أحدث رقم لمقاطع الفيديو المحذوفة في منطقة الصراع 1.3 مليون، بين 7 أكتوبر و30 نوفمبر. وشملت هذه "المحتوى الذي يروج لحماس، وخطاب الكراهية، والإرهاب، والمعلومات المضللة".