صحة الشرقية: قريبا تشغيل تجريبي لعناية مستشفى القرين المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى القرين المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد المرور على مستشفيات "فاقوس المركزي، وطوارئ فاقوس، وحميات فاقوس"، ووحدة طب الأسرة بالهيصمية، والمخزن الاستراتيجي بالهيصمية مركز القرين.

تفقد وكيل الوزارة خلال زيارته الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى القرين، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة، ومن سرعة تقديم الخدمة الطبية لحالات الطوارئ بقسم الإستقبال، كما تفقد قسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة الطبية، موجهاً بنقل جهاز الأشعة التلفزيونية من الدور الثاني إلى الدور الأرضي تيسيراً على المرضى.

ووجه الدكتور هشام مسعود أثناء زيارته للمستشفى بالتشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة الجديدة، التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى ١٥ سرير، والمزودة بعدد ١٥ مونيتور متصلين مركزياً بالمحطة التمريضية، وعدد ٣ أجهزة تنفس صناعي، وجهاز صدمات، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٤ ملايين جنيه، منها ٣ مليون جنيه للأعمال الإنشائية دعم من ميزانية المديرية، وتجهيزات طبية بقيمة تقديرية مليون جنيه، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة القرين والأماكن المحيطة بها.