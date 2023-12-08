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الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

متحدث الخارجية يُكرر: السلطات المصرية تتولى وحدها إجراءات عودة المصريين من غزة

السفير أحمد أبو زيد،
السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول "الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها.

وأضاف أبو زيد "نكرر مجددًا وبما لا يدع مجالاً للشك أو المزايدة: السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة".

واستنكر المتحدث بإسم وزارة الخارجية، محاولات تحريف التصريحات المتعلقة بدخول الأجانب إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح.

فيما قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة:" معبر رفح لم يغلق أبدا ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين".

وأضاف شكري خلال جلسة حوارية عقدت علي مستوي وزراء الخارجية بين مصر و السعودية و أمريكا و الأردن وقطر قائلا:" الوضع الإنساني في غزة منهار ونحتاج للتحرك الفوري لتقديم المساعدات".

واضاف وزير الخارجية :"غياب الأفق السياسي الموحد أوجد تعاطفا مع حماس بالضفة الغربية".

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