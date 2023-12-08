مصر في المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لناشئات الريشة الطائرة

أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة والمقامة بعاصمة زيمبابوي "هراري" خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري عن وقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية رفقة كلًا من: "جنوب أفريقيا - تونس - زيمبابوي".

فيما ضمت المجموعة الأولى كلًا من: "موريشيوس - الجزائر - كوت ديفوار - بتسوانا".

ومن المقرر، أن يستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة أصحاب الأرض غدًا السبت.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي والذي يقام بنص المقص أي أن صاحب الصدارة في المجموعة الأولى يلتقي وصيف المجموعة الثانية ونفس الأمر مع متصدر المجموعة الثانية والذي يواجه وصيف المجموعة الأولى لتحديد المتأهلان للمباراة النهائية.

وتضم قائمة الفراعنة في البطولة القارية 8 لاعبين بواقع 4 لاعبين و4 لاعبات ويضم منتخب الناشئين كلًا من: "مؤمن خالد محمد، أحمد محمد عبد العال، محمد عمرو نعمان، وعمر أحمد الصبان".

فيما يضم منتخب الناشئات كلًا من: "نور محمد فكري، رحيمة حسين خالد، ملايكة محمد حسن، وميرا علي عبد الغفور“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في زيمبابوي، كريم أحمد شديد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هشام سليمان، ويعاونه محمد أبو الحمد في منصب المدرب العام.