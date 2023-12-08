كريستيانو رونالدو لا يتوقف.. ترتيب هدافي الدوري السعودي

لا يتوقف كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر، عن زيارة شباك خصومه خلال الموسم الحالي، ما جعله يتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

كريستيانو رونالدو يغرد بعيدا بصدارة الهدافين وفي جعبته 17 هدفًا، من 16 مباراة حتى الأن في الدوري السعودي، ويساهم بقدر كبير في نتائج النصر بالموسم الحالي حيث يحتل وصافة جدول ترتيب المسابقة خلف الهلال.

ويأتي المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال في المركز الثاني من حيث الهدافين بفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو ويليه جورج كيفين نكودو لاعب ضمك برصيد 13 هدفا.

الأهداف فقط ليس الشاهد الوحيد على تألق كريستيانو رونالدو مع النصر، بل يصل تألقه إلى المساهمات التهديفية حيث يتصدر النجم البرتغالي قائمة الأكثر صناعة للأهداف بواقع 8 تمريرات حاسمة بالتساوي مع ألفارو ميدران لاعب التعاون.

وجاء انتصار النصر على الرياض برباعية مقابل هدف، في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي، لتضميد جراح ديربي الرياض الذي خسره النصر يوم الجمعة الماضي بثلاثية نظيفة على ملعب الملك فهد الدولي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة جمعهم من 12 انتصارًا وتعادل وحيد وثلاث هزائم، ويسبقه الهلال في الصدارة بفارق 7 نقاط.

ويستعد النصر لخوض قمة جديدة، يوم الاثنين المقبل، عندما يواجه الشباب في ربع نهائي كأس الملك السعودي.