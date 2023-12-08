مياه سوهاج تحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

فى اطار دعوة جميع المؤسسات بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وفى ضوء توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى باهمية حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بسيارات التوعية المتنقلة والتى تتوجه الى جميع مراكز محافظة سوهاج وذلك ضمن انشطة حملة التوعية التى تستهدف حث العاملين والمواطنين للمشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتى تجرى داخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم تعريف المواطنين بكيفية الادلاء بالصوت وتعرفهم بمقرات لجانهم الانتخابية وعنوانها وذلك دون توجه حزبي أو سياسي.

واشار رئيس مياه سوهاج انه تم اتاحة عدة وسائل للتواصل مع الشركة ومنها الموقع الالكترونى للشركة وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والخط الساخن 125 هذا بالاضافة الى فتح ابواب مراكز خدمة العملاء حتى العاشرة مساء لاستقبال استفسارات المواطنين لمعرفة مقرات اللجان المسجلين بها وارقامهم بالكشوف الانتخابية