أهداف الشوط الأول من مباراة النصر والرياض.. فيديو

خرج النصر السعودي من الشوط الأول أمام نظيره الرياض متفوقًا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دوري روشن للموسم الجاري، في المباراة التي تُلعب خلال الوقت الجاري.



ونجح العالمي في فرض سيطرته على الهمس وأربعون دقيقة الأولى أمام الرياض، فقد استطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعدما نجح في تسجيل الكرة بالشباك، حيث استفاد من عرضية زميله بالفريق السعدي ليضعها بالرأس في مرمى حارس الرياض.

فيما ساهم رونالدو في صناعة الهدف الثاني لزميله أوتافيو، بعدما قام الدون برفع الكرة بقدمه اليمنى لينجح أوتافيو في وضع الكرة بالرأس على يمين حارس الرياض.

أهداف الشوط الأول من مواجهة النصر والرياض





