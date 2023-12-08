ملف توطين الفلسطينيين في سيناء خط أحمر .. خبير سياسي يوضح (فيديو)

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن سيناريو توطين الفلسطينيين في سيناء، يتم تكراره مرة أخرى في الوقت الحالي، في ضوء حرب إبادة للشعب العربي الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف “ أحمد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر أكدت أن ملف توطين أهل غزة في سيناء خط أحمر، وذلك منذ اللحظة الأولى للعملية التي خُطط لها منذ ما يزيد عن 10 سنوات، حينما كان الرئيس مبارك في الحكم، وحينما تم عرض ملف توطين الفلسطينيين من نتنياهو؛ تم رفضه بشدة من الرئيس الراحل.

وأكد أن مصر تقف مساندة للشعب الفلسطيني، وتشدد على أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية للأمة العربية، ولمصر بصفة خاصة،و تدعم القضية الفلسطينية ولا يمكن أن تشارك في إنهاء هذه القضية.

توطين الفلسطينيين إنهاء للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن فكرة توطين الفلسطينيين في أرض سيناء يعني أن مصر شاركت في إنهاء القضية الفلسطينية، ومصر لا يمكن أن تشارك في هذه الجريمة، مؤكدا أن سيناء خط أحمر بالنسبة لأي شخص؛ لأنه تم تحريرها بدماء الجيش المصري العظيم، ولا يمكن التفريط في شبر واحد منها على الإطلاق.

وقال السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، إن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى لنزوح 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع، وهي كارثة إنسانية غير مسبوقة تحيط بشعب أعزل، وسط عجز المجلس لمدة شهرين عن أداء واجبه بوقف إطلاق النار.

مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة



وأشاد عبدالخالق، خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة على فضائية القاهرة الإخبارية، مساء اليوم بنزاهة مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رأسهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأثنى على شجاعته في الدفاع عن المواثيق الأممية تجاه القضية الفلسطينية.

وتابع مندوب مصر في الأمم المتحدة: "سنقف بجواركم طالما استمر وفاؤكم بواجباتكم وحفاظكم على قيم الأمم المتحدة".

وأشار مندوب مصر في الأمم المتحدة إلى أن عدد الضحايا من النساء والأطفال يكذب بشكل فاضح أن هذه حرب على جماعة مسلحة، بل هي حرب عقاب جماعي وإبادة جماعية، أدت لتدمير 60% من المباني السكانية لقطاع غزة.

ولفت إلى أن العدوان أدى إلى تدمير 26 مستشفى، و20 مرفقًا خاصًا بالمياه والصرف الصحي، 56 سيارة إسعاف، و100 مسجد، وهدم مؤسسات الأمم المتحدة وقتل من موظفيها ما يزيد عن 130 موظفًا.