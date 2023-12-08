وزير الخارجية: معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة ولم يكن نقطة لحصار الفلسطينيين (شاهد)

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة، ولم يكن نقطة لحصار الفلسطينيين.

وقال "شكري" جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب، عرضته فضائية " القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إنه يجب أن يكون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة منهار ونحتاج إلى تحرك فوري لدخول المساعدات.

أطباء أسرى ومستشفيات خارج الخدمة.. حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 17487 شهيدًا





أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 17487 شهيدًا و46480 مصابًا، منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر.

وفي تصريحات للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة في اليوم 63 للعدوان الإسرائيلي، قال إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر وإبادة جماعية لعائلات بكاملها في المدارس والأحياء السكنية، ويمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتمركز فيها قواته العسكرية.

وقال القدرة وصل للمستشفيات فقط 313 شهيدًا و558 إصابة خلال الساعات الماضية وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مشيرًا إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي من الأطفال والنساء.

وأشار إلى أن هناك 6 أطفال خدج في مستشفى كمال عدوان لديهم أكسجين يكفيهم الليلة فقط، مضيفًا أنهم قد يموتون صباح الغد.

وذكر القدرة أن 618 فلسطينيًا (407 جرحى و211 مريضًا) غادروا قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وهو ما يمثل أقل من 1% من حصيلة المصابين في القطاع.

و حذر المتحدث باسم الصحة غياب فرص العلاج أمام المصابين قائلًا: نفقد عشرات الجرحى يوميا نتيجة عدم توفر العلاج وتأخر خروجهم من غزة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعتقل 36 كادرًا صحيًا من قطاع غزة على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير إنسانية.

كما أكد القدرة على أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم إبادة جماعية في المدارس ومسحًا للأحياء السكنية شمال غزة ويخرج مستشفياتها عن الخدمة، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي في الجنوب كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام والعنايات المركزة والانشغال فيها بلغ 262% .

وقال إن المستشفيات فقدت مثبتات العظام ومختلف المستلزمات والأدوية الجراحية وعلاج الحروق، وبنوك الدم فقدت فحص الفيروسات لوحدات الدم ويتم نقل وحدات دم دون فحص، محذرًا من خطورة ذلك على الجرحى والمرضى وصحة المجتمع، مضيفًا نضع الجميع عند مسؤولياته لمنع الكارثة.

وطالب المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية والأدوية والوقود لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة، كما طالب الأطراف كافة بتوفير ممر إنساني آمن من أجل ضمان تدفق الإمدادات.