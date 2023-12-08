وزير الخارجية: الوضع الإنساني في غزة منهار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الوضع الإنساني في غزة منهار، مشددا على ضرورة التحرك الفوري لتقديم المساعدات.

وأضاف شكري خلال جلسة حوارية عقدت علي مستوي وزراء الخارجية بين مصر والسعودية وأمريكا والأردن وقطر قائلا: "معبر رفح لم يغلق أبدا ولم يكن يوما نقطة لحصار الفلسطينيين".

وتابع وزير الخارجية :"غياب الأفق السياسي الموحد أوجد تعاطفا مع حماس بالضفة الغربية".

وفي سياق منفصل قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، إنه يجب أن يكون هناك خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية، حسبما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضاف الأمير فيصل، "هناك حاجة إلى وقف فوري للقتال في غزة لكن لا يبدو أن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي".

وشدد الوزير السعودي على ضرورة زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في غزة، مؤكداً أن الاستعداد لمناقشة ما الذي سيأتي بعد بمجرد توقف القتال.