وزيرة الهجرة لمريم طاحون: “دايما رافعة راية وطنك ومصدر فخر لنا جميعًا”

أولادنا مشرفينا في كل مكان بالعالم..

عبرت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالمطربة المصرية مريم طاحون المقيمة بالنمسا بعد فوزها بمسابقة كبيرة، قائلة: “ مريم بنت مصرية موهوبة شاركت في المسابقة الدولية للموسيقى بفيينا بقسم الغناء والعزف وكان مشارك فيها حوالي ٤٠٠ متسابق من سن ١٦ سنة إلى ١٧ سنة، وحققت المركز الثاني والدرع الفضي في المسابقة في الغناء”.



وتابعت وزيرة الهجرة: " ده مش أول إنجاز فقد حصلت مريم على جوائز عديدة آخرها العام الماضي، حيث حققت المركز الأول في مسابقة "بريما لا موزيكا" في الغناء على مستوى النمسا، وقبلها المركز الأول في مسابقة موسكو الدولية للعزف على البيانو".

واختتمت وزيرة الهجرة تعليقها على فوز مريم: “ ألف مبروك لمريم ودايما رافعة راية وطنك ومصدر فخر لنا جميعًا".

وقد حصلت النجمة المصرية المقيمة بالنمسا مريم طاحون على المركز الثاني في المسابقة الدولية للموسيقى بفيينا والتي أقيمت على مدار شهرين وشارك فيها أكثر من ٤٠٠ متسابق في مجالي الغناء والعزف من كل دول العالم تقريبا.

وقالت النجمة المصرية مريم طاحون من العاصمة النمساوية فيينا إنني فخورة بهذا الفوز والحصول على الدرع الفضي في واحدة من أهم المسابقات العالمية في الغناء حول العالم، حيث كانت المنافسة شرسة لوجود العديد من المواهب من مختلف دول العالم.

وأضافت مريم طاحون إنني أهدي هذا الفوز إلى وطننا الحبيب مصر فكم أكون فخورة وأنا أرفع اسم بلدي في محفل فني رفيع المستوى وكم أزهو حينما يذكر اسمي موصوفا بجنسيتي المصرية الأصلية.

وتوجهت طاحون بالشكر لكل الداعمين لها وفي مقدمتهم السفارة المصرية وعلى رأسها السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية وكل أبناء الجالية المصرية المهتمين بإظهار الدعم لها ومساندتها، واعدة الجميع بالاستمرار في تقديم أفضل صورة عن الفن والفنان المصري بالنمسا وأوروبا جميعا.