إصيب شاب بإصابات مختلفة، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

إصابة شاب سقط من قطار ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث سقوط شخص من قطار السكة الحديد بمحطة بنى سويف، وإصابته ببتر بالذراعين ونزيف بالمخ، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

وانتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصاب إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم له.

مستشفى بنى سويف التخصصي استقبل شخصًا يدعى علاء طه، 40 سنة، مقيم بمحافظة المنيا، وبه إشتباه مابعد الإرتجاج، وبتر بالذراعين، ونزيف بالمخ، وجار إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابته ودرجة الإصابة التي لحقت به خلال الحادث.

إصابة 3 نجارين مسلح بتصادم دراجتين بخاريتين ببنى سويف

تعرض 3 شباب يعملون «نجارين مسلح» للاصابة في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، مساء اليوم الجمعة، بطريق “الفشن ـ القضابي”، ببني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي، جنوب المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بخاريتين بجوار كمين الفشن القضابى ببنى سويف، أسفر عن إصابة 3 عمال نجار مسلح بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

سيارات الإسعاف ببني سويف انتقلت إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

مستشفى الفشن المركزي ببني سويف استقبل الـ3 مصابين وهم: سيد جاد الله، 42 سنة، وبه اشتباه كسر مضاعف بالساق اليمنى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحجاج على، 31 سنة، وبه جرح متهتك باليد اليسرى مع بتر اليد اليسرى، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد رضا، 38 سنة، وبه اشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، جميعهم مقيمون بمركز الفشن.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.