مباراة النصر والرياض تشهد رقما قياسيا لـ كريستيانو رونالدو

تشهد مباراة النصر والرياض المقامة لحساب منافسات الدوري السعودي، رقما قياسيا جديدا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويخوض كريستيانو رونالدو الليلة مباراته رقم 1200 في مسيرته الكروية بشكل عام مع الأندية المختلفة التي ارتدى قميصها و المنتخب البرتغالي.

واقتحم رونالدو قائمة ذهبية يتصدرها حراس مرمى كبار حول العالم، من حيث الأكثر خوضًا للمباريات، حيث يحتل المركز الخامس في القائمة من حيث عدد المباريات التي شارك فيها.

قائمة الأكثر مشاركة في المباريات

حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون - 1375 مباراة

حارس المرمى الإنجليزي بول باستوك - 1286 مباراة

حارس المرمى البرازيلي روجيريو سيني - 1237 مباراة

حارس المرمى البرازيلي فابيو - 1212 مباراة

البرتغالي كريستيانو رونالدو - 1200 مباراة