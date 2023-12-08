الأمن يلاحق حائزي الأسلحة النارية في المحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون ومروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط 168قطعة سلاح نارى بحوزة 137 متهم.. وذلك على النحو التالى :(20) بندقية آلية.بندقية رصاص، (33) بندقية خرطوش، (9) طبنجات، (105) فرد محلى، (435) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة متنوعة، (204) قطعة سلاح أبيض .



وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، وضباط قسم شرطة النقل والمواصلات بمحافظة الدقهلية، القبض على عاطل بعد قيامه بفك عدد من مهمات السكة الحديد بمنطقة مقابر العيسوي بمدينة المنصورة، بغرض سرقتها وبيعها خردة تواجده وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة المهمات من على قضبان السكة الحديد وجرى إحالته للنيابة المختصة.



كانت البداية بتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بمعرفة شرطة النقل والمواصلات لمأمور قسم شرطة أول المنصورة بشأن ضبط "إمام.ح"،29 عاما، ومقيم شارع حسونة بنطاق قسم أول المنصورة، حال تواجده على شريط السكة الحديد امام منطقة مقابر العيسوي وبحوزته 10 قطع حديدية من الخردة خاصة السكة الحديد.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامة بسرقة القطع الحديدية من المنطقة التي جرى ضبطه بها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل عاطل وإصابة آخر خلال مشاجرة بمحاقظة الأقصر بسبب خلافات على مبلغ مالي.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بحدوث مشاجرة ووجود متوفى ومصاب بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين طرف أول (عاطل "توفى إثر إصابته بجرح طعنى") ، طرف ثانى (عاطل –"مصاب بجروح طعنية") مقيمين بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات بأن المشاجرة كانت بسبب خلاف على مبلغ مالى تبادلا خلالها التعدى على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة الآخر ، وبسؤال شقيق المتوفـى (عامل) إتهم الطرف الثانى بالتسبب فـى وفاة شقيقه .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبطهوبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة "خنجر" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.