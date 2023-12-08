سكرتير مساعد البحيرة يتفقد المقرات الإنتخابية بالمحمودية

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد محافظة البحيرة، بتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية بقري مركز المحمودية، وذلك للوقوف على جاهزيتها لإجراء الإنتخابات الرئاسية ، بحضور المهندس على زيد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية وممثلي الجهات المعنية.

حيث تفقد عدد من المقرات الانتخابية بالمركز وهى (مدرسة عمر طوسون الثانوية بنين - مدرسة الزهور الإعدادية - مدرسة الشهيد محمد أحمد ناصر الثانوية بنات - مدرسة ديروط الإبتدائية - مدرسة كوم النصر الإبتدائية - مدرسة حمد منيسى للتعليم الأساسى).

وشدد السكرتير العام المساعد على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار كامل غطاس، إلي أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى بالداخل، مؤكداً على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة ، للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.