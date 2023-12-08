درة بفستان ملكي مرصع بالألماس

تعد النجمة درة زروق من أبرز نجمات الفن اهتماما بالموضة والأناقة وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب المعنيين الموضة مثال تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات.

وتألقت درة بإطلالة ناعمة ممزوجة بالاناقة والاحتشام في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بأكمام طويلة، بلياقة عالية، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض، طرز بالكريستال من الأمام على أسوار اليد، الفستان عكس أناقتها ونعومة ذوقها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة كعكه من الوراء ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع المكياج السموكي لتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

درة

درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980[2] –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر.

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).