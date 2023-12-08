لقي شخصان حتفهما في حادث انقلاب دراجة نارية، موتوسيكل، على طريق طنطا -قطور بالقرب من مدخل قرية نواج بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي طنطا الجامعي، تحت إشراف النيابة العامة.

مصرع شخصين في انقلاب دراجة نارية بالغربية

وكان مستشفى طنطا الجامعي بمحافظة الغربية استقبلت شخصين مصابين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم في حادث انقلاب دراجة نارية، موتوسيكل، على طريق طنطا - قطور بالقرب من مدخل قرية نواج وتوفيا لحظة وصولهما المستشفى.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتم الدفع بسيارتي إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مصرع شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل، يدعى أحدهما يوسف عبود 16 سنة، والآخر يدعى عبد الرازق راشد 21 سنة، وهما مقيمان بقريه إبشواي الملق بدائرة مركز قطور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والدفع بأوناش المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية علي الطريق.

القبض علي ديلر مخدرات بالأقصر

كما ألقت الأجهزة الامنية بالأقصر، القبض على شاب في أواخر العقد الثاني من العمر وعثرت بحوزته على 15 كيس بانجو و12 قطعة حشيش بقرية الضبعية غرب مدينة الأقصر.

وكانت وردت معلومات إلى مديرية أمن الأقصر ، تفيد بقيام شاب في أواخر العقد الثاني من العمر بالمواد المخدرة بقرية الضبعية غرب مدينة الأقصر

وألقت قوات أمن الأقصر القبض على الشاب ويدعى: م.أ.ع ويبلغ من العمر 29 عاما وبحوزته 12 قطعة من مخدر الحشيش و15 كيس من مخدر البانجو وسلاح ناري فرد خرطوش بالطلقات.

وتحفظت قوات الأمن على المضبوطات وتحريزها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

حبس عاطل أنهى حياة آخر إثر مشاجرة بالأقصر بسبب خلافات مالية

كما أمرت جهات التحقيق بالأقصر ، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنهائه حياة آخر طعنا في مشاجرة بسبب الخلاف على مبلغ مالي وتبادلا الاعتداء على بعضهما بالضرب وأنهى الأخير حياة المجني عليه بالأقصر.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول عاطل توفي إثر إصابته بجرح طعني، طرف ثان عاطل مصاب بجروح طعنية، مقيمين بدائرة القسم، بسبب الخلاف على مبلغ مالي وتبادلا الاعتداء على بعضهما بالضرب مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر، وبسؤال شقيق المتوفى عامل اتهم الطرف الثاني بالتسبب في وفاة شقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الواقعة "خنجر"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.