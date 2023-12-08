الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط صاحب مصنع مخدرات بالقاهرة بحوزته سموم بـ 3.5 مليون جنيه

المتهم
المتهم

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية بالإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تصنيع وتدوير كميات من المواد المخدرة لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان السلام بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدرالشادو وزنت كيلو جرام –كمية من الحشيش المخدر –2 عبوة مؤثرة لعقار الكيتامين المخدر - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة- سلاح أبيض – 2 ميزان حساس)، وبمواجهته أيد ماجاء بالتحريات.

وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,550,000 مليون جنيه تقريباً)، تحرر محضر بالواقع وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

مواد متعلقة

خلال 24 ساعة.. ضبط 9 سائقين تعاطوا المخدرات أثناء القيادة

الداخلية تطارد حائزي الأسلحة النارية بالبحيرة

ضبط تشكيل المنيا العصابي لاستيلائهم على البيانات والأموال البنكية الخاصة بالمواطنين

سقوط تاجر مخدرات في الشرقية بحوزته حشيش بـ 1.7 مليون جنيه

خلال 24 ساعة.. القبض علي 42 هاربًا من المراقبات داخل أقسام ومراكز الشرطة

ضبط عصابة التماثيل الفرعونية المزيفة بالوراق

من شراء السيارات.. القبض على 3 أشخاص حاولوا غسل 15 مليون جنيه

لسرقة دراجة والدها.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على طالبة دمياط
الجريدة الورقية