إنفوجراف: حصاد وزارة الهجرة بالانتخابات الرئاسية لأبناء مصر بالخارج الأيام الماضية

نشرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، انفوجراف سلطت فيه الضوء عن حصاد الإنتخابات الرئاسية التي تمت لأبناء مصر بالخارج الايام الماضية، والتي كانت على مدار ثلاثة أيام، وإليكم التفاصيل والإنفوجراف.

التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء مع المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للتعاون والتنسيق بصدد بحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية، حيث إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين، ومضيفة أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

إطلاق حملة "شارك بصوتك" ولقاءات افتراضية لحث الجاليات المصرية على التصويت

أطلقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال عقد عدة لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع أقطاب وأبناء الجاليات المصرية في السعودية والإمارات والكويت وقطر وعُمانوالبحرين والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها، وذلك للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما سجلت الوزيرة عدة فيديوهات تجيب فيها على الأسئلة الشائعة الواردة من المصريين بالخارج بشأن آليات التصويت.

إطلاق غرفة عمليات لمتابعة تصويت الجاليات المصرية بالخارج

وأعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إطلاق غرفة عمليات الوزارة لمتابعة تصويت الجاليات المصرية بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 ليتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تم تخصيص أرقام هواتف وواتس آب وبريد إلكتروني للتواصل مع الغرفة وتلقي الشكاوى.

جولات مكوكية خارجية.. والبداية من المملكة العربية السعودية

وأجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عدة جولات مكوكية خارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واستهلتها بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث استقبلها السفير طارق المليجي قنصل مصر في الرياض، والذي حفل عشاء في دار السكن المصري على شرف السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وبمشاركة عدد من رموز الجالية المصرية في الرياض، وذلك خلال زيارة سيادتها للمملكة العربية السعودية. وطالبت السفيرة سها جندي المتواجدين في حفل العشاء بتشجيع المصريين المقيمين في المملكة على النزول للتصويت.

لقاء الجالية المصرية في الرياض

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الجالية المصرية بالعاصمة السعودية الرياض.واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشادة بجهود السادة سفراء مصر بالخارج لخدمة أبنائنا حول العالم، كما ثمنت حرص المصريين بالخارج على المشاركة في الفعاليات والحضور من أماكن بعيدة، بجانب حرصهم على المشاركة في مختلف اللقاءات الافتراضية، والتي عقدتها الوزارة، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، لتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، من أجل اختيار القيادة الواعية التي ستسهم في تشكيل مستقبل الوطن و جميع أبنائه.

لقاء الجالية المصرية في جدة

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. ووجهت سيادتها رسالة إلى أبناء الجالية بأن مصر بلد كبير ولها حضارة عريقة، وأن العالم كله الآن يعاني من مزيج من التحديات ما بين حروب وصراعات وكوارث طبيعية، ما أدى إلى أزمات اقتصادية طاحنة.

اجتماع افتراضي حاشد مع أكثر من 150 من العمال والمهنيين المصريين بالسعودية

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في اجتماع افتراضي حاشد لأكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية ومن أقطاب الجالية والكثير من المهنيين، حيث نظمت القنصلية بالتعاون مع الجالية في المنطقة الشرقية مؤتمرا تثقيفيا حول المشاركة بالانتخابات الرئاسية، حيث أكدوا استعدادهم التام للعُرس الانتخابي بعمل التنسيقات اللوجيستية وغيرها من الاستعدادات الهامة للجالية، كي تخرج الانتخابات الرئاسية المصرية بالصورة المشرفة.

لقاء الجالية المصرية في الإمارات

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أقطاب ورموز الجالية المصرية في دبي بدولة الإمارات، في لقاء موسعلحث وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وأكدت سيادتها حرصها الدائم على التواصل المستمر ولقاء كافة الجاليات المصرية في مختلف دول العالم سواء عن طريق الفيديوكونفرانس أو لقاءات مباشرة.

لقاء سفراء وقناصل مصر ونخبة من ممثلي الجاليات المصرية في 30 دولة أوروبية وبمشاركة 200 فرد

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء افتراضيًا استمر لنحو 6 ساعات متواصلة، ضم السادة سفراء وقناصل مصر، ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية في نحو 30 دولة أوروبية وبمشاركة 200 فرد، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة واختيار من يمثلهم لرئاسة الجمهورية بشكل حضاري وديمقراطي. وأكدت سيادتها أن المصريين بالخارج معروفون بوطنيتهم.

لقاء الجالية المصرية في روما بإيطاليا

التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بعدد من أقطاب وأبناء الجالية المصرية في العاصمة الإيطالية روما، حيث عقدت حوارًا مفتوحًا معهم، وقالت إن هذا اللقاء يأتي بهدف الحديث عن ضرورة المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية .

لقاء الجالية المصرية في فرنسا

في أول فعالية في"بيت مصر" بفرنسا، التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أقطاب وأبناء الجالية المصرية في باريس لحث الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة لهم أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد بمثابة مشاركة مباشرة في بناء دولتنا الحديثة التي نرغب فيها، معربة عن سعادتها بوجودها في "بيت مصر" الذي يشهد تنظيم أول فعالية بداخله، الذي يقع في قلب المدينة الجامعية الدولية بباريس.

جولة تفقدية في مقر لجنة الاقتراع بالسفارة المصرية في باريس

قامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بجولة تفقدية في مقر لجنة الاقتراع الموجودة بالسفارة المصرية في العاصمة الفرنسية باريس والخاصة بتصويت المصريين في الانتخابات، واستمعت سيادتها إلى شرح واف من السفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، حيث أطلع سيادتها على الإجراءات التي ستتم خلال العملية الانتخابية، وأماكن انتظار الناخبين، وكيفية الاستعلام عن بيانات الناخبين من خلال جهاز خاص أرسلته الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى توفير أماكن خاصة لذوي القدرات الخاصة للتيسير عليهم،علاوة على إرسال الهيئة أيضا بطاقات اقتراع بطريقة "برايل" للتيسير على ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين.

رسالة إلى شباب "ميدسي" للمشاركة في التصويت وتشجيعهم لجميع الدارسين بالخارج على المشاركة في العملية الانتخابية

وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال تواجدها في باريس، كلمة مسجلة للشباب أعضاء مركز وزارة الهجرة "ميدسي" لشباب المصريين بالخارج وسفرائه في معظم دول العالم، لاستعراض جهود التحرك الخاصة بتشجيع الشباب والطلاب المصريين بالخارج في الدول المتواجدين بها، وحثهم على النزول للانتخابات ودعم السفارات خلال مرحلة الاقتراع.

تفقد غرفة عمليات وزارة الهجرة منذ الساعات الأولى لبدء تصويت المصريين بالخارج

تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،غرفة عمليات وزارة الهجرة المخصصة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسيةبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات.

رسالة شكر لأبناء الوطن حول العالم تقديرًالمشاركتهم الكثيفة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج رسموا صورة مشرفة في الحشد والإقبال، مضيفة أنه من الأهمية بمكان أن نوجه شكرنا لكل مصري بالخارج، قائلة: "فخورة بكم، وأشكركم من كل قلبي، لقد صنعتم مشهدا مشرفا بمحبة وعطاء"، مضيفة أنها حرصت على تقييم حملة "شارك بصوتك" وما تم تنفيذه من اجتماعات ولقاءات بجموع الجاليات والمصريين بالخارج، للتأكيد على أهمية المشاركة في وقت يمر فيه العالم بمفترق طرق وتحتاج فيه مصر للاختيار الأمثل للقيادة الحكيمة.

وثمنت ما قدمه المصريون بالخارج من كبار السن وذوي القدرات والشباب والسيدات، وغيرهم ممن سافر لمسافة آلاف الأميال، وتكلف الجهد والمال وحجز تذاكر الطيران ليدلي بصوته، مشيدة بحرص الجاليات على التجمع والمشاركة لتوفير اللوجيستيات لنقل الناخبين من وإلى مقار الانتخاب في قنصليات وسفارات مصر بالخارج.

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