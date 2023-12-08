بعد جلستهم مع رئيس النادي.. لاعبو بيراميدز يتعاهدون بالفوز على صن داونز

ارتفعت الروح المعنوية للاعبي فريق نادي بيراميدز، بعد الجلسة التي جمعتهم بالمهندس ممدوح عيد رئيس النادي ورئيس البعثة في جنوب أفريقيا، قبل ساعات من مواجهة صن داونز في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وأكد رئيس بيراميدز خلال الجلسة على اللاعبين مواصلة العمل وبكل قوة لإستكمال مشوارهم في دوري الأبطال حتى النهاية، وعليهم قول كلمتهم في مواجهة صن داونز ووضع بيراميدز في مكانه الطبيعي بالمجموعة.

الرئيس أكد خلال الجلسة على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تخطي الفريق الجنوب أفريقي القوي، مشددا أن إدارة النادي تعلم جيدا مدى جودة المجموعة الحالية من اللاعبين وتجانسهم، وتؤمن بأن إمكانياتهم وقدراتهم هي الأعلى من باقي فرق المجموعة، لتحقيق أهداف النادي بالوصول للمكانة التي يستحقها على كل المستويات.

وأعلن لاعبو بيراميدز التحدي بعد جلستهم مع المهندس ممدوح عيد، وتعاهدوا معه على تحقيق كافة أهداف النادي بداية بالفوز أمام صن داونز، وأكدوا أن محاولات مسئولي أصحاب الأرض لتعطيل الفريق، ومنها منع هدافه وأفضل مهاجمي القارة فيستون ماييلي من مرافقة البعثة في جنوب أفريقيا لخوض اللقاء، زادتهم إصرارا على الرد بالقوة المطلوبة داخل الملعب يوم الأحد القادم، وأن الفريق سيظل على قلب رجل واحد.