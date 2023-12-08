مصابون فلسطينيون يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.. خدمة متكاملة (شاهد)

تواصل مصر تقديم كل سبل الدعم والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، وذلك على كل المستويات، لاسيما التسهيلات الخاصة بعلاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، تقريرًا تليفزيونيًا، بعنوان “خدمة طبية كاملة.. مصابون فلسطينيون يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية”، أبرز فيه دور مصر في علاج مصابي الأشقاء في فلسطين.

وأشار التقرير إلى أن المدنيين خرجوا من أصوات القصف العنيفة والشوارع المدمرة بالكامل، ومن تحت أنقاض بيوتهم المهدمة، كتبت لهم شبه نجاة، فهم لم يخرجوا سالمين بالكامل، بل معرضين لأسوأ أنواع الإصابات، جراح ربما تظل ملازمة لهم فيما بقي من أعمارهم، والآلام التي سيظلون يعانونها طويلًا.

وأكمل: "بعثت الحياة في أرواحهم والأمل في نفوسهم، عندما عبروا معبر رفح، لتحتضنهم الأراضي والأيادي المصرية، من داخل مستشفى معهد ناصر في مصر، والموجود في قلب القاهرة، وعلى ضفاف نيلها يُعَالَج العديد من الحالات الحرجة للأطفال الفلسطينيين، الذين تعرضوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة لإصابات خطيرة».

ونوه التقرير إلى أنه من داخل أروقة المستشفى وعلى أسرتها، يهدأ أجساد أطفال غزة، يتلقون مع العلاج الطبي علاجًا آخر نفسيًا، حتى يتمكنوا من تجاوز المأساة التي شاهدوها، وهم في مقتبل أعمارهم.

مدير مستشفى جنين: عوائق الحصار تزداد من خطورة الوضع الصحي في الضفة:



في سياق آخر، استنكر مدير مستشفى جنين الحكومي، الدكتور وسام أبو بكر، العوائق التي تحول دون وصول الطواقم الطبية بشكل عاجل إلى المستشفيات لإسعاف المرضى والمصابين في غزة.

وقال أبو بكر ـ في مداخلة هاتفية مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم، إن الوضع الراهن في المستشفيات خطير جدًا في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي ترتكب بحق المنظومة الصحية ومنع وصول الطواقم الطبية إلى مراكز الإسعاف لإنقاذ المرضى والمصابين، ما يعرض حياتهم للخطر الشديد، لافتًا إلى أن هناك جهودًا حثيثة تبذل بالتعاون مع الهلال الأحمر لتأمين وصول المرضى والجرحى إلى الوحدات الطبية التي لا تقع تحت وطأة الحصار لتلقي العلاج المناسب دون تعرضهم لأي عوائق تذكر قد تؤثر على حياتهم بصورة أو بأخرى.

وحذر من عواقب استمرار الانتهاكات التي ترتكب بحق المنظومة الصحية سواء في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة، مؤكدا تعاون جميع المستشفيات في الضفة الغربية مع بعضها البعض أثناء عمليات الاقتحامات الإسرائيلية للمراكز الطبية، وذلك لإنقاذ حياة المرضى والجرحى وعمل اللازم في ضوء المستلزمات الطبية المتاحة والمتوفرة لديها.

وأشار أبو بكر إلى الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المرضى والمصابين والتي كان آخرها اعتقال أحد المصابين من داخل سيارة للإسعاف في الضفة الغربية، محملًا في الوقت نفسه الاحتلال مسؤولية ما آلت إليه حياة المرضى والجرحى من جراء الإجراءات التعسفية المتخذة بحق الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والتي قد تستغرق أكثر من ساعة.

