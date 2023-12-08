تطعيم 494 ألف طالب ضد الالتهاب السحائى والثنائى بالمنيا

قامت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، بتنفيذ فعاليات التطعيم الروتيني السنوي لتطعيم طلبة المدارس ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي، وذلك بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم بالمنيا، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حيث أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الفرق التابعة للمديرية قامت بتطعيم 494 ألفًا و390 طالبًا ضد الإلتهاب السحائي وبالتطعيم الثنائي بالمنيا، وتطعيم 193 ألفًا و805 من طلبة الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي، وتطعيم 300 ألف و585 من طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس)، مضيفًا وكيل الوزارة، أن التطعيم يهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.