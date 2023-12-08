وكيل زراعة سوهاج يتفقد زراعات القمح

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بضرورة المتابعه المستمره والتواصل الميدانى المباشر مع المزارعين فى الحقول ، قام الدكتور عبداللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج بالمرور على بعض الحقول المنزرعة بالقمح بزمام بعض الجمعيات الزراعية بمراكز طهطا وطما وجهينة ..

حيث تم المرور والمعاينة لعدد من حقول القمح والتى تم زراعتها مبكرا فى بداية الموسم...والتأكد من تواصل واستمرار عملية الزراعة للاراضى الخالية والمجهزة للزراعة تباعا لزيادة نسبة المساحة المنزرعة بالقمح بمحافظة سوهاج والوصول إلى المستهدف من المساحة المحصولية للقمح على مستوى المحافظة...

وكانت معظم الحقول خالية من الحشائش لمقاومتها وازالتها فى المهد ..وتنوعت طريقة الزراعة مابين العفير والحراتى والجور والخطوط على مصاطب...وتم توجيه المزارعين إلى عدم التأخر فى رية التشتية لعدم تأثر القمح وانخفاض انتاج المحصول من وحدة المساحة