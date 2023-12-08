الجمعة 08 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

زيدان: لا أعرف السبب وراء صور المجلس مع معتمد جمال

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك ومجلس إدارة الأبيض

تحدث الإعلامي عبدالناصر زيدان، على صور تعاقد الزمالك  بشكل رسمي مع معتمد جمال، كمديرا فنيا مؤقتا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

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وقال زيدان في تصريحات عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن التعاقد مع متعمد جمال أمر جيد، لكن من المفترض أن يكون الجلسة متقصرة على أحمد سليمان فقط المتولي ملف كرة القدم بالنادي.

وأضاف، لكن أن يتم تواجده في جلسة التعاقد مع مجلس الأبيض بالكامل هي علامة استفهام وتعجب بالنسبة لي.

وفي نفس السياق رد نجم الزمالك السابق تامر عبدالحميد، أن هذا الأمر حدث في الأهلي منذ أعوام حينما تولى فتحي مبروك القيادة الفنية للمارد الأحمر.

وتابع، واستطاع بالفعل التتويج بالدوري، لكنه رحل لأنه كان على اتفاق بذلك حتى لو توج ببطولة كأس العالم، لأنها كانت مرحلة انتقالية.

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